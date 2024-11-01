Свято, як то кажуть, наближається. Свято демократії і волевиявлення. Американського, не українського. До дня виборів у Сполучених Штатах залишилося якихось кілька днів. А хто стане «найголовнішим у світі президентом», наразі так і не зрозуміло. Уже давно в США не було такої неймовірної соціологічної невизначеності. Ні, помилкові прогнози були, і неодноразово. Але були ці прогнози доволі чіткими, хоч і помилковими. А зараз – нічого не зрозуміло. Хто є фаворитом – великий знак запитання.

Навіть попри те, що вже мільйони американців проголосували за свого президента. Так-так, не дивуйтеся, ще п’яте листопада не настало, а вже багато виборців віддали свої голоси завчасно.

Дострокове голосування в США включає в себе як голосування поштою, так і особисте голосування на дільниці до дня виборів. Мета обох методів – дати виборцям більше можливостей взяти участь у виборчому процесі, не обмежуючи їх одним конкретним днем. Дедалі більше штатів надають дозволи на попереднє голосування поштою. Від виборців вимагається лише зареєструватися для участі в голосуванні, після того, як заявка буде схвалена, бюлетень надходить поштою, виборець заповнює його і відсилає назад.

«З часом ми спостерігаємо тенденцію до зростання дострокового голосування, оскільки все більше штатів запроваджують можливості дострокового голосування, і виборці ними користуються. Це приводить до збільшення частки достроково відданих голосів у кожному виборчому циклі», – пояснює професор політології Університету Флориди Майкл Макдональд в інтерв'ю агентству AP.

За попередніми підрахунками, таких «поспішайків» цьогоріч набралося аж 50 мільйонів. Нівроку такий електоральний пласт. За кого ж вони віддали свої голоси – за демократку, віцепрезидентку Камалу Гарріс чи за республіканця, експрезидента Дональда Трампа? Наразі невідомо, бо чіпати ці бюлетені до п’ятого листопада не можна.

А що ж можна? Можна, наприклад, з’ясувати партійну належність серед тих американців, що вже проголосували.

Ну, от з’ясували. І що маємо на виході? А нічого конкретного: до нудоти рівна кількість проголосувала що за демократку, що за республіканця. Фіфті-фіфті.

Ну, ок, я дещо маніпулюю: демократів таки проголосувало трохи більше. Наразі результати підрахунків, проведених на замовлення телеканалу NBC, засвідчують, що 42% завчасно заповнених бюлетенів належать зареєстрованим демократам, а 40% – зареєстрованим республіканцям.

Утім ще з попередніх виборів відомо, що демократи частіше голосують достроково в тих штатах, де це можливо. А тому за тиждень до виборів вони ледь випереджають республіканців за кількістю дострокових голосувань на національному рівні. Це особливо чітко проявилося під час президентських виборів 2020 року. І саме через листовне голосування за Джо Байдена, чинний на той момент президент Дональд Трамп підняв шалений крик, що, мовляв, у нього вкради перемогу.

Трамп неодноразово применшував, політизував і підривав голосування поштою, дійшовши до того, що заблокував фінансування Поштової служби США, щоб перешкодити її здатності обробляти бюлетені, які, за його словами, «сприяли широкомасштабному шахрайству». Хоча, як стверджують експерти, сам Трамп неодноразово голосував поштою, зокрема на праймеріз 2020 року.

Але тодішня риторика Трампа, схоже, вплинула на довіру республіканців до голосування поштою. Опитування AP-NORC, проведене 2023 року, показало, що 58% республіканців не дуже або зовсім не впевнені, що голоси, надіслані поштою, будуть точно підраховані, порівняно з 32% у 2018 році. Серед демократів довіра до підрахунку голосів, відданих поштою, навпаки, зросла з 28% 2018 року до 52% у 2023-му.

А щодо результатів виборів 2020 року із врахуванням бюлетенів, надісланих поштою, то насправді всі тодішні експертизи, підтверджені судовими вироками, недвозначно вказали, що жодних фальшувань на виборах не було. Хоча навіть нині багато прихильників Трампа не погоджуються із цим висновком і вважають, що перемогу в їхнього кумира таки вкрали у 2020 році.

Отже, якщо зважати на цю більшу схильність демократів голосувати завчасно, то можна стверджувати, що актуальна перевага їхніх бюлетенів зовсім не свідчить про більші шанси на перемогу Камали Гарріс чи менші – Дональда Трампа.

Хоча треба врахувати й інший факт, який дещо дискредитує щойно висловлену тезу, що попередня перевагу демократів нічого не вартує. Річ у тім, що увійшовши в азарт жорсткої боротьби з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, кампанія Трампа несподівано почала активно просувати серед його прихильників ідею дострокового особистого голосування й голосування поштою.

Особливо активно штаб експрезидента закликав голосувати достроково своїх прихильників у Джорджії. Пригадуєте, це саме той штат, за який чотири роки тому Трамп боровся особливо завзято. Навіть вимагав від керівництва штату, щоб воно, як фокусник з капелюха, витягло звідкись додаткові 10 тисяч бюлетенів на його користь.

І агітація дала свої плоди. Нині дострокове особисте голосування в Джорджії побило всі рекорди: за перші вісім днів проголосувало 1,5 мільйона виборців порівняно з одним мільйоном у 2020 році. Північна Кароліна, ще один «хиткий» штат, також перевищила аналогічні показники 2020 року, але скромніше. «Підтягнувся» і штат Арізона. За даними телеканалу NBC, у всіх трьох штатах більшу частину бюлетенів завчасно занесли чи надіслали на дільниці зареєстровані республіканці, хоча й з невеликим відривом. В Арізоні він становив 7%, у Джорджії – 4%, у Північній Кароліні – лише 1%.

Якщо ж брати гендерний розподіл голосів, то в семи «хитких» штатах – Арізона, Невада, Мічиган, Вісконсин, Джорджія, Північна Кароліна і Пенсильванія – на жінок припадає близько 55% голосів, тоді як на чоловіків – близько 45%. Деякі соціологічні дослідження стверджують, що більшість жінок неприхильно ставиться до Трампа, до його мачизму, а особливо до його радикальної позиції в питанні абортів. Тому можна припустити, що більшість з них голосуватиме за Гарріс. Гендерний розрив взагалі є однією з визначальних характеристик кампанії 2024 року, і союзники Гарріс вважають перевагу виборців-жінок над чоловіками обнадійливим знаком. Утім знову ж: це лише припущення. Неможливо точно знати, за кого голосують ці жінки. Як і те, чи перемагають демократи за рахунок позафракційних або поміркованих республіканських жінок, розчарованих колишнім президентом Дональдом Трампом.

Якщо ж брати до уваги віковий чинник, то варто зауважити, що дотепер лідерами дострокового голосування були виборці, старші за 65 років. На другому місці ті, хто перебуває у віковому діапазоні від 50 до 64 років. Отже, багато молодих виборців, на яких покладає надії Камала Гарріс, ще не проголосували. І це ж знову таки додає оптимізму її прихильникам.

Чи значать щось усі ці цифри? Лише частково. Ми можемо скласти якесь попереднє уявлення, поспекулювати щодо майбутніх результатів. Не більше. Ситуація й надалі є вкрай невизначеною. Так що запасаємося попкорном, стежимо за подальшим перебігом президентських перегонів, вболіваємо за свого кандидата.