Ларрі Севіджа заарештували із можливістю внести заставу

У США правоохоронці винесли звинувачення у крадіжці виборчих бюлетенів колишньому кандидату до Конгресу від Республіканської партії Ларі Севіджу. 51-річний політик працював членом дільничої комісії, повідомило у середу, 30 жовтня, Reutrs із посиланням на поліцію штату Індіана.

За даними правоохоронців, під час перевірок чотирьох мобільних виборчих дільниць 3 жовтня, офіційні особи виявили відсутність двох бюлетенів. Крадієм бюлетенів виявився кандидат у Конгрес від Республіканської партії Ларрі Севідж, який працював членом виборчої комісії однієї з дільниць у штаті Індіана.

«За словами поліції, на відео з камер спостереження видно, як 51-річний Ларрі Севідж, член дільничної комісії, згортає та кладе обидва бюлетені до своєї кишені після отримання вказівок щодо дійсності тестових бюлетенів», – повідомило Reuters.

Під час обшуків у Севіджа поліція виявила зниклі бюлетені у машині політика. Йому висунули звинувачення у знищенні чи неправильному розміщенні бюлетеня, а також крадіжці. Зазначається, що Севідж не отримав юридичного захисту та був заарештований із можливістю внести заставу.

Перед обшуками політик заявив про свою невинність, а також про «зловмисні» звинувачення. Втім, згодом Ларрі Севідж визнав свою провину.

Зазначається, що Ларі Севідж намагався балотуватися до Конгресу США від Республіканської партії від штату Індіана, проте набрав менш ніж 2% голосів, програвши конгресвумен українського походження від Республіканської партії Вікторії Спартц. До слова, Спарц також звинувачують у правопорушенні – 2 липня політикиню затримали в аеропорту у Вашингтоні через те, що вона намагалася пронести незадекларовану зброю.

Попри те, що порушення стосується всього двох виборчих бюлетенів, інцидент із шахрайством на виборах у США є рідкісним. Раніше, під час виборів 2020 року, Дональд Трамп подавав до суду численні позови про нібито фальсифікації виборів з боку Демократичної партії, проте всі їх відхилили.

До слова, 28 жовтня CNN та The New York Times повідомили про підпали сотні бюлетенів у виборчих скриньках Портленду та Ванкувера. Наразі триває розшук автомобіля, водій якого може бути причетним до підпалів. На запальних пристроях, які знайшли на місці пожежі, невідомі написали «Звільніть Газу». Триває розслідування.

Нагадаємо, вибори нового президента США відбудуться 5 листопада. На них змагатимуться кандидатка від демократів Камала Гарріс та експрезидент і кандидат від республіканців Дональд Трамп. Станом на 29 жовтня рейтинги кандидатів приблизно рівні – 44% у Гарріс проти 43% у Трампа.