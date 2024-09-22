Трамп висловив сподівання, що його партія переможе на виборах

Колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що не буде балотуватися на президентських виборах у США 2028 року, якщо програє цьогорічні. Про це політик розповів в інтерв’ю програмі Full Measure 22 вересня.

Відповідаючи на питання журналістки, чи буде він висуватися кандидатом у президенти знову, якщо програє вибори 2024 року демократці Камалі Гарріс, Дональд Трамп відповів, що сподівається, що його команда все ж досягне успіху, проте, в разі провалу, експрезидент не буде балотуватися знову.

«Ні, не хочу. Ні, я не знаю. Я думаю, що так, як буде, так і буде. Я взагалі цього не бачу. Я сподіваюся, що ми досягнемо успіху», – повідомив Дональд Трамп.

Нагадаємо, цьогорічні президентські вибори у Сполучених Штатах відбудуться 5 листопада. Від Демократичної партії виступає чинна віцепрезидентка Камала Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти Тім Волз, а від Республіканської – Дональд Трамп та його кандидат у віцепрезиденти Джеймс Девід Венс.

11 вересня кандидати від партій США провели передвиборчі дебати. Дональд Трамп заявив, що вони були найкращими в його кар’єрі, втім, згідно з опитуванням серед глядачів дебатів, 63% американців віддали першість віцепрезидентці Камалі Гарріс. Зазначимо, про поразку Трампа в дебатах повідомив і канал Fox News, на який опирається політик.

Після цього Трамп заявив, що не хоче більше брати участь в дебатах проти Гарріс, бо вона нібито хоче реваншу через «програш». Зазначимо, останні опитування CBS News показали, що Камала Гарріс випереджає Трампа на 4% – 52% проти 48% серед вірогідних виборців.