На кордоні з Польщею відкриють ще три піші переходи
Перетнути кордон пішки вже можна у Смільниці, а згодом можна буде у Нижанковичах та Варяжі
На Львівщині у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко» відкрили піший перехід на кордоні з Польщею. Ще два переходи у Нижанковичах та Варяжі відкриють найближчим часом. Туди зі Львова організують трансфер. Про це 27 лютого повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.
Раніше додаткові піші переходи вже відкрили у Краковці та Грушеві, а від неділі, 27 лютого – ще й у Смільниці.
Голова ЛОДА також анонсував відкриття пішого пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» та «Варяж – Усьмеж». Їх планують відкрити найближчим часом. До Нижанковичів ЛОДА обіцяє організувати трансфер.
«Близько трьох тисяч людей поїздом скерують у Закарпатську область з можливістю подальшого виїзду до Словаччини та Угорщини», – додав Максим Козицький.
Від початку російсько-української війни на Львівщині кордон із Польщею перетнули близько 100 тисяч осіб. Ще 10 тисяч людей очікують відправлення за кордон на залізничному вокзалі Львова. Більшість із них – іноземці.
Нагадаємо, що у Держприкордонслужбі назвали найменш завантажені пункти пропуску, куди скеровують охочих перетнути кордон і уникнути великих черг.