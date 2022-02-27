На кордоні з Польщею утворилися величезні черги з охочих виїхати з України через війну

На Львівщині у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко» відкрили піший перехід на кордоні з Польщею. Ще два переходи у Нижанковичах та Варяжі відкриють найближчим часом. Туди зі Львова організують трансфер. Про це 27 лютого повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Раніше додаткові піші переходи вже відкрили у Краковці та Грушеві, а від неділі, 27 лютого – ще й у Смільниці.

Голова ЛОДА також анонсував відкриття пішого пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» та «Варяж – Усьмеж». Їх планують відкрити найближчим часом. До Нижанковичів ЛОДА обіцяє організувати трансфер.

«Близько трьох тисяч людей поїздом скерують у Закарпатську область з можливістю подальшого виїзду до Словаччини та Угорщини», – додав Максим Козицький.

Від початку російсько-української війни на Львівщині кордон із Польщею перетнули близько 100 тисяч осіб. Ще 10 тисяч людей очікують відправлення за кордон на залізничному вокзалі Львова. Більшість із них – іноземці.

Нагадаємо, що у Держприкордонслужбі назвали найменш завантажені пункти пропуску, куди скеровують охочих перетнути кордон і уникнути великих черг.