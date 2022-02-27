У Держприкордонслужбі назвали найменш завантажені пункти пропуску
Через велику кількість охочих виїхати з України через війну на кордонах утворилися величезні черги
У Державній прикордонній службі (ДПСУ) фіксують значне накопичення траспорту та охочих виїхати з України під час війни та назвали найменш завантажені пункти пропуску для перетину кордону.
Зокрема, прикордонники радять перетинати кордон у таких пунктах пропуску:
- на Волині – «Ягодин», (найдинамічніше зменшення черг);
- на Львівщині – «Устилуг», «Угринів», «Грушів», «Смільниця»;
- на Закарпатті на кордоні зі Словачинною – «Малий Березний», «Ужгород»; на кордоні з Угорщиною – «Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок»; на кордоні з Румунією – «Дякове» (найменш завантажений), «Солотвино»;
- на Буковині: на кордоні з Румунією – «Порубне»; на кордоні з Молдовою – «Мамалига», «Сокиряни», «Кельменці», «Росошани».
При перетині кордону при собі необхідно мати мінімальний перелік документів, які дадуть змогу встановити особу та особу супроводжуючих дітей, а також про документи, які зможуть довести родинні зв’язки з дітьми, якщо вони перетинають кордон не з батьками, а з іншими родичами.
Нагадаємо, що в умовах воєнного часу чоловіків віком 18-60 років не випускають за кордон.
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