Прикордонники радять перетинати кордон у найменш завантажених пунктах пропуску

У Державній прикордонній службі (ДПСУ) фіксують значне накопичення траспорту та охочих виїхати з України під час війни та назвали найменш завантажені пункти пропуску для перетину кордону.

Зокрема, прикордонники радять перетинати кордон у таких пунктах пропуску:

на Волині – «Ягодин», (найдинамічніше зменшення черг);

на Львівщині – «Устилуг», «Угринів», «Грушів», «Смільниця»;

на Закарпатті на кордоні зі Словачинною – «Малий Березний», «Ужгород»; на кордоні з Угорщиною – «Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок»; на кордоні з Румунією – «Дякове» (найменш завантажений), «Солотвино»;

на Буковині: на кордоні з Румунією – «Порубне»; на кордоні з Молдовою – «Мамалига», «Сокиряни», «Кельменці», «Росошани».

При перетині кордону при собі необхідно мати мінімальний перелік документів, які дадуть змогу встановити особу та особу супроводжуючих дітей, а також про документи, які зможуть довести родинні зв’язки з дітьми, якщо вони перетинають кордон не з батьками, а з іншими родичами.

Нагадаємо, що в умовах воєнного часу чоловіків віком 18-60 років не випускають за кордон.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET. День четвертий