«Львівобленерго» не планує вимкнення світла у Львові та області
Економіка — Наталія Шутка, 0 0
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Відімкнення світла у Львові та області не планується
«Львівобленерго» не планує вимикання світла у Львові та в області та скасувало усі планові відключення.
«Шановні львів’яни, прохання не панікувати та не піддаватися паніці. «Львівобленерго» не планує вимикання електроенергії у Львові та Львівській області», – йдеться в офіційному повідомленні «Львівобленерго», поширеному увечері четверга, 24 лютого.
У компанії зазначили, що всі планові відключення скасовані. «Львівобленерго» працює у звичному режимі, не зважаючи на ситуацію в Україні.
Зазначимо, Львовом поширюються фейки про можливе відімкнення світла.
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