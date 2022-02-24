Відімкнення світла у Львові та області не планується

«Львівобленерго» не планує вимикання світла у Львові та в області та скасувало усі планові відключення.

«Шановні львів’яни, прохання не панікувати та не піддаватися паніці. «Львівобленерго» не планує вимикання електроенергії у Львові та Львівській області», – йдеться в офіційному повідомленні «Львівобленерго», поширеному увечері четверга, 24 лютого.

У компанії зазначили, що всі планові відключення скасовані. «Львівобленерго» працює у звичному режимі, не зважаючи на ситуацію в Україні.

Зазначимо, Львовом поширюються фейки про можливе відімкнення світла.