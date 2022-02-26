Короткий телефон виклику швидкої допомоги 103 тимчасово не працював. Міністерство охорони здоров'я України надало резервні мобільні номери телефонів. Нові номери для виклику швидкої допомоги: 0617023777

0617023778

0612870164

0616536417 Також нещодавно Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оприлюднив стаціонарні номери телефонів для викликів у Львові на випадок, якщо вийде з ладу оперативна лінія «103». Машини швидких погодилася безкоштовно заправляти пальним азербайджанська нафтова компанія Socar.

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