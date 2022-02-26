МОЗ надало резервні номери телефонів для виклику швидкої
Телефонна лінія 103 наразі не працює
Здоров'я — Орися Шиян, 0 0
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Короткий телефон виклику швидкої допомоги 103 тимчасово не працював. Міністерство охорони здоров'я України надало резервні мобільні номери телефонів.
Нові номери для виклику швидкої допомоги:
- 0617023777
- 0617023778
- 0612870164
- 0616536417
Також нещодавно Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оприлюднив стаціонарні номери телефонів для викликів у Львові на випадок, якщо вийде з ладу оперативна лінія «103».
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