У Львові повідомили резервні номери телефонів для виклику «швидкої»
Вони діятимуть у разі виходу з ладу лінії «103»
Здоров'я — Наталія Шутка, 0 0
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Швидка допомога оприлюднила резервні номери телефонів
Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оприлюднив номери телефонів для викликів у разі, якщо вийде з ладу оперативна лінія «103».
Вранці п’ятниці, 25 лютого, у центрі ектреної допомоги повідомили, що при відсутності лінії «103» швидку допомогу можна викликати за телефонами: 293-29-12; 293-29-14; 293-29-05; 293-29-19; 293-29-16; 293-29-25.
Зазначимо, станом на ранок 25 лютого у Львові спокійна ситуація. Вранці прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу. Людей попередили про готовність ховатися в укриття.
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