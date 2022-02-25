Швидка допомога оприлюднила резервні номери телефонів

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф оприлюднив номери телефонів для викликів у разі, якщо вийде з ладу оперативна лінія «103».

Вранці п’ятниці, 25 лютого, у центрі ектреної допомоги повідомили, що при відсутності лінії «103» швидку допомогу можна викликати за телефонами: 293-29-12; 293-29-14; 293-29-05; 293-29-19; 293-29-16; 293-29-25.

Зазначимо, станом на ранок 25 лютого у Львові спокійна ситуація. Вранці прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу. Людей попередили про готовність ховатися в укриття.