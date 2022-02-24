Планові операції призупиняються. Але медичну допомогу отримають усі, хто її потребуватиме

У країні запроваджено воєнний стан, який вимагає нових підходів в роботі медичної системи до надання допомоги як Збройним Силам України, так і цивільному населенню, повідомило МОЗ.

Усі медичні заклади будуть надавати допомогу всім, хто її потребує.

«Наразі заклади охорони здоров’я призупиняють планові госпіталізації та операції до окремого розпорядження», – сказано у повідомленні.

МОЗ стверджує: у медичних закладах сформовано запас медикаментів, медичних виробів, розхідних матеріалів, інфузійних розчинів тощо. Є чіткі механізми поповнення запасів та їх оновлення. Усі лікарні забезпечені автономними джерелами живлення.

Задіяні усі регіональні центри екстреної медичної допомоги, які забезпечують безперебійне, безвідмовне та цілодобове надання екстреної медичної допомоги.

«Зберігайте спокій, керуйтесь лише офіційними каналами комунікації, стежте за інформацією державних органів та органів влади на місцях», – повідомляє МОЗ.