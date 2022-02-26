Українці не дадуть ворогу жодного шансу

Міністр оборони Олексій Резніков спільно з командувачем сил Територіальної оборони Юрієм Галушкіним оголосили про розгортання в Україні мережі добровольчих формувань територіальних громад відповідно до закону «Про основи національного спротиву». Про це повідомляє Міністерство оборони України.

«Відповідно до закону, діяльність добровольчих формувань територіальних громад здійснюється під безпосереднім керівництвом і контролем командира військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України за територіальним принципом. Тобто у вашому районі або регіоні. Вже зараз ви можете долучатись до влаштування блокпостів, блокування переміщень колон техніки ворога, виконувати інші поставленні командуванням Сил ТрО завдання, виктористовуючи власну зброю», – пояснює Олексій Резніков.

А щоб отримати серйозну оборонну зброю, ДФТГ має бути відповідним чином оформлена. Та залучена до єдиного плану дій. Для створення ДФТГ у вашому селищі, містечку, громаді, алгоритм такий:

ініціативна група разом з керівником органу місцевого самоврядування подає пропозицію до командира відповідного підрозділу Сил ТрО (батальйону, бригади), який діє на вашій території. Адреси підрозділів можна перевірити на сайті Сил ТрО – www.sprotyv.in.ua.

На підставі проявленої ініціативи Командувач Сил ТрО приймає рішення про створення ДФТГ та призначення командира. Це рішення схвалює Головнокомандувач Збройних Сил. Він також ухвалює рішення про забезпечення ДФТГ тими чи іншими видами озроброєння.

«Мережа ДФТГ буде важливим чинником протидії ворожим диверсантам, а також порушуватиме логістику окупантів. Це – величезний внесок у спільну перемогу. Слава Україні! Слава Героям України! А «заблукавшим» нех@й щастить», – сказав Олексій Резніков.

Міністр оборони також подякував усім, хто долучився до лав тероборони ЗСУ, а це – 37 тисяч людей.