1000 грн за вакцинацію можна пожертвувати на потреби армії

Міністерство цифрової трансформації запустило оновлену послугу – перерахування коштів єПідтримки, отриманих за вакцинацію, на допомогу українській армії.

«Кошти можна переказати через Portmone — всю суму виплати у 1000 грн або залишок, який у вас є на банківській картці єПідтримки. Зробити це можна за посиланням. У дуже непростий для нас час важливо підтримувати тих, хто зі зброєю в руках боронить Україну від російських військ», – повідомив у п’ятницю, 25 лютого, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Переказати кошти на армію через єПідтримку можуть власники карток Монобанку, ПриватБанку чи Альфа-Банку. Очікується, що решта банків теж приєднаються до ініціативи найближчим часом.

Внески українців на потреби армії б’ють рекорди. Українці ще 23 лютого зібрали 20,5 млн грн на допомогу українській армії через фонд «Повернись живим». За одну добу зібрали більше коштів, ніж за весь рік. На спеціальний рахунок, який Нацбанк відкрив для допомоги українським військовим, за добу надійшло 300 млн грн.

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