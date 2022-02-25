На спеціальний рахунок, який Нацбанк відкрив для допомоги українським військовим, за добу надійшло 300 млн грн. Гроші перераховували з України, Канади, США та країн ЄС.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України 24 лютого. Як повідомили у прес-службі НБУ 25 лютого, лише за добу фонду пожертвували 300 млн грн. Кошти на рахунок фонду надходили від бізнесу та громадян України, так і з-за кордону, зокрема з країн ЄС, США, Канади та Британії.

НБУ також звернувся до банків України з проханням не стягувати з клієнтів, які перераховують кошти на спецрахунок, комісію за зарахування грошей, адже вони спрямовуються на допомогу ЗСУ.

Реквізити для перерахунків у гривнях та в іноземних валютах можна знайти за посиланням.

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