На спецрахунок для допомоги українській армії за добу пожертвували 300 млн грн
Крім громадян України, кошти на спецрахунок надсилали мешканці країн ЄС, США та Канади
На спеціальний рахунок, який Нацбанк відкрив для допомоги українським військовим, за добу надійшло 300 млн грн. Гроші перераховували з України, Канади, США та країн ЄС.
НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України 24 лютого. Як повідомили у прес-службі НБУ 25 лютого, лише за добу фонду пожертвували 300 млн грн. Кошти на рахунок фонду надходили від бізнесу та громадян України, так і з-за кордону, зокрема з країн ЄС, США, Канади та Британії.
НБУ також звернувся до банків України з проханням не стягувати з клієнтів, які перераховують кошти на спецрахунок, комісію за зарахування грошей, адже вони спрямовуються на допомогу ЗСУ.
Реквізити для перерахунків у гривнях та в іноземних валютах можна знайти за посиланням.
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