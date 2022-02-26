Українці можуть тимчасово безкоштовно їздити польськими поїздами
Українські переселенці можуть пересуватись потягами, показавши документи
До 25 березня польська залізниця надала українцям право безкоштовно пересуватись поїздами TLK та IC. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».
Так, польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK (Twoje Linie Kolejowe) та Intercity до 25 березня.
«Все, що потрібно - показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство. Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи», – вказано у повідомленні «Укрзалізниці».
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер заявив, що загалом близько 100 тис. людей перейшли в Польщу з України після того, як Росія розпочала війну.