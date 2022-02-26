Українцям достатньо показати документ, що посвідчує громадянство, щоб безкоштовно сісти на поїзд

До 25 березня польська залізниця надала українцям право безкоштовно пересуватись поїздами TLK та IC. Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Так, польська залізниця в рамках гуманітарної допомоги надала мешканцям України дозвіл на безкоштовне користування поїздами категорії TLK (Twoje Linie Kolejowe) та Intercity до 25 березня.

«Все, що потрібно - показати при посадці у поїзд паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство. Дуже вдячні польським колегам за співпрацю та допомогу в ці складні для України часи», – вказано у повідомленні «Укрзалізниці».

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Павел Шефернакер заявив, що загалом близько 100 тис. людей перейшли в Польщу з України після того, як Росія розпочала війну.