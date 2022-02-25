Раніше Польща анонсувала надання Україні 4 млрд злотих

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Україна отримала допомогу боєприпасами з Польщі. У п'ятницю, 25 лютого, колона вантажівок доїхала за призначенням в Україну.

«Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії», – написав Маріуш Блащак у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Польща позичить Україні 4 млрд злотих. У зв’язку з вторгненням Росії в Україну правління Нацбанку Польщі вирішило надати Національному банку України валютний своп у розмірі до 4 млрд злотих, що еквівалентно майже 1 млрд доларів.

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