Польща відправила в Україну вантажівки з боєприпасами
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Україна отримала допомогу боєприпасами з Польщі. У п'ятницю, 25 лютого, колона вантажівок доїхала за призначенням в Україну.
«Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії», – написав Маріуш Блащак у Twitter.
Раніше повідомлялося, що Польща позичить Україні 4 млрд злотих. У зв’язку з вторгненням Росії в Україну правління Нацбанку Польщі вирішило надати Національному банку України валютний своп у розмірі до 4 млрд злотих, що еквівалентно майже 1 млрд доларів.
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