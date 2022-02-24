Небайдужих львів’ян закликають здати кров для майбутніх потреб військових в обласному центрі служби крові, що за адресою вул. Пекарська, 65. Від сьогодні інформація про запаси крові є секретною.

«Допомогти може кожен на своєму місці. В час сьогоднішніх випробувань закликаємо здавати кров у Львівському обласному центрі служби крові, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 65. Тільки спільна дія всіх громадян зупинить агресора. Так переможемо!» – йдеться в повідомленні ЛОДА на Facebook.

Директор Центру служби крові Ярослав Дяків повідомив ZAXID.NET, що багато львів'ян вже зголосилося стати донорами. У центрі за день можуть прийняти 100-120 донорів і їх сьогодні приймуть. Якщо виникне потреба прийняти більше донорів, то будуть приймати більше.

Крім обласного центру, кров можна здати у Львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вул. Миколайчука, 9) та на станції переливання крові Львівської залізниці (вул. Івана Огієнка, 5).

Як і хто саме може стати донором крові – читайте в матеріалі ZAXID.NET.

Хроніка подій онлайн – в іншому матеріалі ZAXID.NET.