Львів’ян просять у четвер, 24 лютого, після 23:00 не використовувати електричне світло у своїх помешканнях.

«Шановні львів'яни! Переконливо просимо сьогодні після 23:00 не користуватися освітленням у ваших помешканнях», – закликали у Львівській обласній держадміністарції.

Також мешканців просять без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Зазначимо, що «Львівобленерго» не планує вимикання світла у Львові та в області. Підприємство працює у звичному режимі, не зважаючи на ситуацію в Україні.