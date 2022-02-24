Львів'ян просять не користуватися світлом після 23:00
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Львів’ян просять у четвер, 24 лютого, після 23:00 не використовувати електричне світло у своїх помешканнях.
«Шановні львів'яни! Переконливо просимо сьогодні після 23:00 не користуватися освітленням у ваших помешканнях», – закликали у Львівській обласній держадміністарції.
Також мешканців просять без нагальної потреби не виходити на вулицю.
Зазначимо, що «Львівобленерго» не планує вимикання світла у Львові та в області. Підприємство працює у звичному режимі, не зважаючи на ситуацію в Україні.
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