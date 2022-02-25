Ірландія скасувала візові вимоги для українців. Відповідний законодавчий документ починає діяти негайно. Про це повідомила міністерка юстиції Ірландії Гелен Макенті. За її словами, це рішення стосується всіх українців, які хочуть подорожувати до Ірландії.

Як повідомив урядовий портал Ірландії, рішення про скасування віз має спростити в’їзд як українських членів сімей громадян Ірландії, так і членів сімей українців, які є резидентами Ірландії.

«Я вражена вторгненням Росії в Україну та невиправданим і неспровокованим нападом на демократичну суверенну державу в Європі. Ми солідарні з Україною та її народом і, працюючи з нашими партнерами в Європейському Союзі, будемо грати свою роль у допомозі їм у скрутний час», – сказала Гелен Макенті.

У тих, хто прибуде в Ірландію, буде 90 днів після прибуття, щоб узаконити своє перебування в країні. Це рішення буде постійно переглядатися, а його вплив буде ретельно відстежуватися.

Водночас українці, які проживають в Ірландії і хочуть вивезти з України свої сім’ї, повідомили ZAXID.NET, що поки що процедура перетину кордону до кінця не зрозуміла і не роз’яснена.

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