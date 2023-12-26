Внаслідок обстрілу постраждала інфраструктура та рухомий склад «Укрзалізниці»

Російські військові завдали удару по залізничному вокзалу Херсона. В цей час пасажири чекали на евакуаційний поїзд із міста. Внаслідок удару загинув поліцейський.

Про обстріл Херсона ворожою армією під час вечірнього відеозвернення у вівторок, 26 грудня, повідомив президент Володимир Зеленський.

«Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами», – зазначив президент.

Пізніше у поліції повідомили, що внаслідок обстрілу загинув лейтенант Ігор Місюня, який ніс службу в складі зведеного загону в Херсоні. Поліцейський отримав смертельне поранення під час евакуації людей із залізничного вокзалу. Ще двоє поліцейських – в лікарні з осколковими пораненнями. Двох цивільних із осколковими пораненнями госпіталізували в медзаклади міста.

«Правоохоронцю було лише 29 років. Службу в поліції розпочав у 2017 році у місті Долинській. У поліцейського залишилася дружина і двоє дітей», – ідеться в повідомленні поліції.

Загиблий поліцейський Ігор Місюня, фото поліції

За даними «Укрзалізниці», в результаті обстрілу пошкоджено вокзал і рухомий склад. Наразі відомо, що декілька працівників УЗ отримали поранення, пасажири перебували в укритті. Після стабілізації ситуації навколо вокзалу їх пересадять на автобуси, що прямують від привокзальної площі до Миколаєва, після чого вони зможуть пересісти на евакуаційний потяг.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що під час обстрілу Херсона на вокзалі перебувало близько 140 цивільних, які чекали на відправлення евакуаційного поїзда.

За інформацією Офісу генпрокурора, обстріл стався близько 18:10. Російська армія уразила й інші інфраструктурні об'єкти міста та обстріляла житлові будинки.