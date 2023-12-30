У ніч на суботу, 30 грудня, Сили оборони України завдали ударів безпілотниками по низці військових об'єктів у кількох областях Росії. Про це пише «Суспільне» із посиланням на свої джерела в українських спецслужбах.

Українськими захисниками було використано щонайменше 70 безпілотників різного типу. Як наслідок вибухи чули у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. У Брянську група українських дронів вдарила по заводу «Кремній Ел», який є одним із найбільших виробників електроніки для російської військової техніки, зокрема для ракет великої дальності.

Попри те, що система протиповітряної оборони росіян збила частину дронів, значна кількість безпілотників влучили у цілі.

«На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога», – цитує «Суспільне» свого співрозмовника у спецслужбі.

Зауважимо, що міністерство оборони Росії раніше поінформувало про «успішне знищення» 32 українських безпілотників у Брянській, Орловській, Курській та Московській областях РФ. 28 грудня російські ЗМІ повідомили, що ЗСУ завдали ударів по радіозаводу «Стріла» у селищі Суземка Брянської області РФ, неподалік кордону. Українські спецслужби та Генштаб ЗСУ наразі офіційно цю інформацію не коментували.