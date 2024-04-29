Лідію Степанівну доправили в шелтер для евакуйованих

На Донеччині 98-річна жінка пішки вийшла з тимчасово окупованої частини селища Очеретине, за яке тривають бої. Пенсіонерка пройшла 10 км під обстрілами для того, щоб потрапити на підконтрольну територію, повідомили у понеділок, 29 квітня, у прес-службі Національної поліції.

За даними правоохоронців, будинок 98-річної Лідії Степанівни, який вона будувала власними руками, зруйнували російські окупанти, а її рідні отримали поранення внаслідок обстрілів. Жінка вирішила перейти на підконтрольну Україні територію під час активних бойових дій.

«Лідія Степанівна йшла весь день, без їжі та води, декілька разів падала без сил і, як вона каже, “засинала”. Трималася на двох палицях та “на характері”. У розпал боїв пенсіонерка дивом залишилась живою та неушкодженою», – повідомили у прес-службі поліції.

Під вечір жінку побачили військовослужбовці, які передали її групі поліції «Білий Янгол», яка зосереджена на допомозі людям на лінії фронту. Лідію Степанівну доправили в шелтер для евакуйованих громадян.

«Я ту війну пережила і цю війну переживаю. Залишилась без нічого. Але я своєю Україною на ногах вийшла», – заявила жінка.

Нагадаємо, нещодавно з окупованої частини Очеретиного пішки вийшов ще один пенсіонер – 88-річний Іван Якович, в якого росіяни відібрали український паспорт. Окупанти також забрали у пенсіонера ключі від будинку, який вони зруйнували.

Чоловік забрав свої документи та пішки перейшов лінію фронту по одній з трас, де його підібрав автомобіль. Пенсіонера доправили в шелтер, нині він живе в Дніпрі.