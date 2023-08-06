19-річний Андрій Денисенко подорожує під час російсько-української війни

Керівник Інституту майбутнього, народний депутат 8-го скликання та екс-радник міністра внутрішніх справ 49-річний Вадим Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїжджати за кордон навіть після завершення російсько-української війни. Він переконаний, що потрібно зробити вибір між правами людини та збереженням нації. Водночас 18-річний син Денисенка Андрій тривалий час живе за кордоном, веде російськомовний тревел-блог у YouTube і знімає відео з різних країн світу. Після скандальної заяви Денисенка-старшого хлопець приховав всі відео зі свого каналу.

«Впевнений, що навіть після війни потрібно продовжити заборону виїзду чоловікам за кордон ще, як мінімум, на три роки. Інакше ми просто не збережемось як нація. Чи мають бути законні способи виїзду (на лікування, зокрема ПТСР; військові, особливо ті, які пройшли бойові дії, повинні мати право на відпустку за кордоном)? Звичайно так. І це має бути чітко прописано в законодавстві. Але одним махом відкрити кордони, як це було до 24 лютого 2022 року – це означає втратити плюс мільйон», – написав Вадим Денисенко у Facebook вранці у неділю, 6 серпня.

На думку керівника Інституту майбутнього, зараз за кордоном перебувають приблизно 7 млн українців, з яких додому повернеться половина. Вадим Денисенко вважає, що в Україні немає жодних комплексних заходів, щоб заохотити людей повертатися.

Неоднозначна заява викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж. Після резонансного допису Вадима Денисенка з'ясувалося, що його син Андрій впродовж 2022 та 2023 років активно подорожував та вів блог про подорожі на YouTube. Зокрема, він відвідав Іспанію, Фінляндію, Латвію, Естонію, Чехію, Словаччину тощо. Наразі хлопець приховав всі відео зі свого каналу, але прев'ю відеороликів все ще доступні у кеші пошуковика Google. У своїх соцмережах Андрій Денисенко вказав, що навчається у Віденському університеті.

З відкритих джерел можна дізнатись, що Андрій Денисенко народився 22 вересня 2004 року, тобто невдовзі йому виповниться 19 років.

Скріншоти тревел-блогів Андрія Денисенка у YouTube та TikTok

Після того, як слова про заборону покидати країну упродовж трьох років зчинили скандал, Вадим Денисенко спробував пояснити свою думку і написав, що під забороною виїзду він мав обмеження.

«Як мав би звучати мій пост, щоб майже всі були задоволені? Я мав би написати наступне: "після закінчення війни додому повернеться лише половина з 7 мільйонів. Але разом з відкриттям кордонів з країни виїде щонайменше 1 млн чоловіків, які вже зібрали валізи й чекають на цей момент. Чи можливо цьому зарадити, без адміністративних обмежень? Треба чесно самим собі сказати, що ні"», – зазначив керівник Інституту майбутнього.

На думку Вадима Денисенка, якщо не буде обмежень, то впродовж наступного десятиліття до України завезуть 2-3 млн жителів Азії. Денисенко наголосив, що за 20 років вихідці з Азії становитимуть 15-17% населення України.

«Маємо просто дати відповідь на одне питання: ми за права людини чи за збереження нації. Якщо хочете більш пафосно: ми за те, щоб все було як до 24 лютого 2022 року чи будуватимемо Ізраїль? Чи готові ми до такого роду дискусій? Ні. І це показав срач під моїм постом. Але без дискусій ми просто будемо констатувати, як все погано», – вважає Вадим Денисенко.

Він наголосив, що висловлює особисту точку зору й перестав бути радником міністра внутрішніх справ в січні 2023 року. Додамо, що Вадим Денисенко є співзасновником телеканалу Еспресо TV й впродовж 2013-2014 років був його головним редактором. Згодом, із 2014 до 2019 року, Денисенко був народним депутатом від «Блоку Петра Порошенка». У 2019 був кандидатом у народні депутати від партії «Сила і честь», але партія не подолала виборчий бар'єр.

Інститут майбутнього, який зараз очолює Вадим Денисенко, – це аналітичний центр, що має проводити експертні дослідження та дискусії для проектування успішного майбутнього України. Серед засновників інституту є екс-радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.