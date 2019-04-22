Олег Синютка оголосив про свою відставку з посади голови ЛОДА

Олег Синютка очолював Львівську ОДА з грудня 2014 року

Голова Львівської ОДА Олег Синютка заявив про відставку. Про це він заявив наступного дня після другого туру президентських виборів під час традиційної понеділкової наради в ЛОДА.

«Я залишаю посаду голови обласної державної адміністрації, але я залишаюся з Львівщиною, я залишаюся зі Львовом, я залишаюся з нашими людьми, чию підтримку ми маємо сьогодні – в цьому ми переконалися під час виборів, які ми мали вчора», – сказав Олег Синютка.

Нагадаємо, про те, що він не має наміру залишатися на посаді у разі програшу Петра Порошенка у другому турі президентських виборів, Олег Синютка оголосив 11 квітня під час зустрічі з мешканцями Соснівки на Львівщині.

Він очолював Львівську ОДА понад чотири роки з грудня 2014 року. А це абсолютний рекорд тривалості перебування на цій посаді на Львівщині за усі роки незалежності.

Також, за інформацією «Гал-інфо», вчора Олег Синютка заявив, що не має наміру балотуватися на посаду міського голови Львова.