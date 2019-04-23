На Львівщині опрацювали 100% протоколів. Результати

«Ми лише тепер розуміємо, що свою виборчу кампанію Зеленський почав ще у 2016 році».

Центральна виборча комісія у вівторок, 23 квітня, опрацювала 100% протоколів із виборчих дільниць Львівщини. За результатами підрахунку, по виборчих дільницях області більше голосів здобув Петро Порошенко (62,79%). За Володимира Зеленського на Львівщині проголосувало 34,49% виборців.

ЦВК оприлюднила результати підрахунку по усіх 12 виборчих округах. У голосуванні в області взяли участь 1 299 341 виборців. Результати голосування на Львівщині виглядають так:

Дані ЦВК по Львівській області (для збільшення клікніть на зображення)

До слова, за даними ЦВК, Львівщина найактивніше підтримала Петра Порошенка у другому турі голосування. Далі - Тернопільська, Івано-Франківська та Рівненська області, а також м. Київ. Детальніша інформація по регіонах доступна за посиланням.

За Володимира Зеленського понад 80% голосів віддали мешканці Луганської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Полтавської. Сумської, Закарпатської та Кіровоградської областей.

Що стосується Львова, то тут зафіксували найвищу в Україні явку виборців. За інформацією прес-служби ЛМР, станом на вечір 21 квітня, загальна явка виборців в середньому становила 68,16%, тобто проголосувало 399 289 осіб. Станом на момент закриття дільниць (на 20:00) у Львові явка виборців становила:

у Личаківському районі — орієнтовно 67,5% (56514) виборців;

у Залізничному районі — орієнтовно 68,56% (72093) виборців;

у Сихівському районі — орієнтовно 69,98% (81350) виборців;

у Галицькому районі — орієнтовно 70% (30002) виборців;

у Франківському районі — орієнтовно 67,8% (76016) виборців;

у Шевченківському районі — орієнтовно 67,24% (83314) виборців.

Щодо можливих порушень виборчого законодавства у день виборів до поліції надійшло 47 повідомлень. Відомості про усі повідомлення внесені до Журналу єдиного обліку, проводяться перевірки.

«Близько 15:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній з виборчих дільниць, розташованих у Франківському районі Львова, один із виборців проголосував повторно (вдруге). На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу правопорушника – ним виявився 46-річний львів’янин. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) КК України», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Також громадяни повідомляли про спроби проголосувати без паспорта громадянина України чи пред’явивши закордонний паспорт та пов’язані з цим сварки з членами виборчих комісій, відсутність штампів на виборчих бюлетенях, незаконної, на думку заявників, агітації «за» чи «проти» одного з кандидатів на посаду Президента України, спробу виборця проголосувати повторно, фотографування, псування бюлетенів, спроби винести бюлетені за межі виборчої дільниці та інші. Інформація про усі повідомлення внесена у Журнал єдиного обліку, поліцейські проводять перевірки.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні відбувся другий тур виборів президента, в якому брали участь Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Станом на ранок понеділка, 22 квітня, ЦВК опрацювала понад 80% електронних протоколів, Зеленський набирає 73%, а Петро Порошенко 24,5% голосів. 2,32% бюлетенів визнано недійсними.

Результати національного екзит-полу, які були оприлюдені на прес-конференції ввечері 21 квітня після закриття виборчих дільниць, свідчать про переконливу перемогу шоумена Володимира Зеленського у другому турі виборів президента. за результатами опитування: «за» Зеленського – 73% респондентів, чинний глава держави Петро Порошенко отримав 25,5% електоральної підтримки. Зіпсували бюлетень 1,5%. Було опитано 14561 особу на 300 виборчих дільницях.

Нагадаємо, на Львівщині у першому турі виборів президента Петро Порошенко також здобув перемогу. За нього проголосували 35,32% виборців. Володимир Зеленський на Львівщині здобув четверте місце з результатом 11,96%.

Як повідомив ZAXID.NET, щонайменше 18 дільничних виборчих комісій на Львівщині навмисне затягували підрахунок голосів, щоб отримати більшу зарплату.

До слова, станом на 17:00 вівторка, 23 квітня, майже усі протоколи опрацювали повністю. Опрацьовано 99,99% протоколів. Лише дані Херсонської області опрацьовані на 99,87%. За цими результатами Володимир Зеленський отримав 73.22%, а Петро Порошенко – 24.45% голосів.