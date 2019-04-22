Виборчі комісії на Львівщині затягували підрахунок голосів, щоб отримати вищу зарплату

Таке порушення зафіксували на 18 дільницях у Львівській області

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 14:364961

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Щонайменше 18 дільничних виборчих комісій на Львівщині навмисне затягували підрахунок голосів, щоб отримати більшу зарплату. Про це 22 квітня повідомили на сайті громадянської мережі ОПОРА.

Йдеться про випадки, коли дільничні комісії заповнювали протоколи пізно ввечері 21 квітня, але датували їх уже наступним днем – 22 квітня. Як пояснив ZAXID.NET координатор спостереження мережі ОПОРА за виборами у Львівській області Тарас Радь, це роблять для того, щоб отримати зарплатню за два дні.

«Члени дільничних комісій отримують зарплатню за день голосування та день встановлення підсумків. Тому є випадки, коли дільничні комісії навмисно датують свої протоколи 22 квітня, навіть якщо завершили підрахунок ввечері 21 квітня», – сказав Тарас Радь.

Зображення Центру демократії і верховенства права

Члени ДВК отримують по 268 грн за день і голосування і стільки ж за день встановлення підсумків. Тобто члени ДВК, які заповнили протокол 22 квітня, отримають по 538 грн.

Протокол однієї з дільничних комісій на Львівщині, яка завершила підрахунок голосів 21 квітня, але оформила його 22 квітня (фото ОПОРИ)

За інформацією ОПОРИ, таке порушення зафіксували на семи дільницях Жидачівського району. Три такі випадки зафіксували на дільницях Стрийського та Яворівського районів, два – у Жовківському районі та по одному – у Городоцькому та Кам’янка-Бузькому. У Львові жодного такого порушення не зафіксовано.

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