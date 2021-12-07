Українську Галицьку партію у Львівській облраді представляють шестеро депутатів, усіх їх керівництво партії вирішило позбавити мандатів

Українська Галицька партія розпочинає процедуру відкликання своїх депутатів із Львівської обласної ради, обраних на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Всупереч застереженням керівництва партії, рік тому шестеро депутатів від УГП увійшли в неформальну коаліцію з «Європейською солідарністю», «Слугою народу» та іншими партіями.

Як повідомляв ZAXID.NET, у грудні 2020 року новообрані депутати УГП у Львівській облраді, всупереч застереженням керівництва партії, підписали зініційований «Європейською солідарністю» меморандум про співпрацю та увійшли у фактичну коаліцію з «ЄС» та «Слугою народу». Після цього, 31 січня, конференція Львівської обласної організації УГП ініціювала відкликання своїх депутатів з Львівської облради.

Однак за законом відкликати обраного за партійним списком депутата корівництво може лише через рік після набуття ним повноважень, тобто у грудні 2021 року.

Голова політради УГП Ростислав Коваль повідомив ZAXID.NET, що за порушення вимог регламенту обласної ради і невиконання обов’язків депутата, партія розпочинає процедуру відкликання депутатів із Львівської облради.

«Рік тому каденція нового складу Львівської обласної ради розпочалась із кулуарних політичних домовленостей і брехні. Обрання керівництва обласної ради, розподіл комісій та галузей упливу через голосування "хрестики-галочки-нолики", засвідчили тіньову домовленість в інтересах корупції, але не громади. Це порушення закону і регламенту облради, а саме принципу таємного голосування. На жаль, в цій схемі взяли участь новообрані депутати від УГП», – розповів Ростислав Коваль.

За його словами, після неформальної коаліції з іншими партіями, депутатів виключили із членів партії та відсторонили від займаних посад. Сьогодні ці депутати формально входять до фракції Української Галицької партії в облраді, хоча фактично втратили зв’язок із обласним партійним осередком.

«Маючи річний імунітет від відкликання, депутати мали можливість проявити себе і довести, що підписання так званого меморандуму було виправданим. Прикро, що озвучені рік тому «благі наміри» залишись декларативним гаслами. За порушення вимог регламенту – таємниці голосування і невиконання обов’язків депутата, що визначені законодавством про статус депутатів місцевої ради, УГП розпочинає процедуру відкликання депутатів із ЛОР. Сьогодні триває юридична підготовка до процесу відкликання, який буде максимально публічний і прозорий», – додав голова політради УГП.

За словами Ростислава Коваля, єдиною депутаткою, яка цей рік співпрацювала з партією, є Ірина Кравець. 3 грудня депутати УГП провели прес-конференцію, де відзвітували про свою діяльність. На питання про можливе їх відкликання з Львівської облради керівник фракції УГП в облраді Тарас Чолій відповідати відмовився, зазначивши лише, що це питання не стосується звіту.

Нагадаємо, що Українську Галицьку партію у Львівській облраді представляють шестеро депутатів: Тарас Чолій, Іван Щурко, Ірина Кравець, Марія Кульчицька-Волчко, Юрій Фольварочний та Віталій Андрейко.