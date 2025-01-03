Полонені російські військові у Миколаєві

Родичі російських військових звернулись до проєкту «Хочу найти», організованого Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, із запитами про розшук понад 50 тис. зниклих безвісти окупантів. Про це розповів керівник Коордштабу Богдан Охріменко в інтерв’ю для «АрміяInform».

Як розповів Богдан Охріменко, спочатку в Україні запустили проєкт «Хочу жить». Росіяни, які не хотіли воювати проти України могли звернутися до проєкту, здатися у полон та зберегти своє життя. Однак згодом на гарячу лінію почали звертатися родичі зниклих безвісти російських військових. Тоді Координаційний штаб виділив для цього спеціальну телефонну лінію, а пізніше створили проєкт «Хочу найти».

«Це окремий проєкт, і він досить масштабний. Сьогодні ми можемо констатувати, що кількість безвісти зниклих, стосовно яких ми отримали запити, — понад 50 тис. росіян. І це тільки ті, які не бояться звертатися до нас», – розповів Богдан Охріменко.

Богдан Охріменко також розповів, що під час засідання в держдумі російська політикиня заявила, що в Україні зникли безвісти 48 тис. російських військових. Водночас за даними Коордштабу, кількість зниклих безвісти окупантів становить щонайменше 100 тис., велика частина з них – загинула, а Росія не цікавиться та не докладає зусиль для їхньої ідентифікації.

«Тепер можна в цифрах показати світовій спільноті, як саме організована робота в Росії із громадянами своєї країни. Вони не зацікавлені в тому, аби визнавати їх загиблими, щоб виплачувати відповідну грошову підтримку для свого населення. Їм вигідно вважати військових безвісти зниклими. Командири продовжують за них отримувати грошове забезпечення. Родині нічого не надходить», – підсумував Богдан Охріменко.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомляв, що в Україні вважаються зниклими безвісти за особливих обставин майже 54 тис. людей. Йдеться як про цивільних, так і військових українців.