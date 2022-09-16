Внаслідок удару відомо про щонайменше одного загиблого й одну поранену

У п’ятницю, 16 вересня, об 11 годині у Херсоні пролунало кілька потужних вибухів. Їх було чутно по всьому місту. У центрі міста, за будівлею облдержадміністрації, в районі херсонського апеляційного суду видно стовп диму, повідомило «Суспільне».

«Від сили вибухів спрацювали сигналізації в автівках у спальних районах міста. Протягом 20 хвилин після вибухів чутно звуки або детонації, або вибухова хвиля була настільки потужна. За 15 хвилин після вибуху в бік центру міста поїхали машини екстреної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

В будівлі суду розміщувалась так звана «адміністрація Херсонської області» й окупаційний уряд, розповів «Суспільному» депутат облради Сергій Хлань.

«Вибух за облдержадміністрацією, якраз там будівля Адміністративного суду. Там перебувало керівництво – [Сєргєй] Єлісєєв і все “правительство”», - сказав він.

Russia says at least 5 HIMARS rockets hit Kherson's administrative building cluster, with video showing serious damage to the district court building. pic.twitter.com/ADXvk1r7Gn — Christo Grozev (@christogrozev) September 16, 2022

Російські пропагандисти одразу після вибухів заявили, що удар нанесено по центру Херсона. Поряд із будівлею адміністрації впало щонайменше п’ять ракет. На відео видно, що будівля отримала серйозне пошкодження.

Представниця загарбників Катерина Губарєвва розповіла, що удар стався тоді, коли окупанти проводили нараду керівників «адміністрацій міських і муніципальних округів».

Херсонський сайт «Мост» із посиланням на російських пропагандистів повідомило, що внаслідок вибуху отримала поранення керівниця «департаменту праці» окупаційної адміністрації Алла Бархатнова, а ось її водій, за інформацією «РИА Новости», загинув.

Вона стала колаборанткою з початком російсько-української війни на Донбасі. Бархатнова допомагала організовувати «референдум» у Дружківці, а потім працювала у так званому «міністерстві праці та соціальної політикиДНР».

На початку серпня вона опинилась на окупованій Херсонщині. Українська поліція розпочала проти неї кримінальне провадження.

Раніше в оперативному командуванні «Південь» заявляли, що ЗСУ взяли під вогневий контроль усю територію Херсонщини.

Водночас коментарів української влади щодо цього вибуху поки не було.

Додамо, що загарбники після окупації Херсона розмістили свої адміністрації в Херсонській ОДА, але в липні покинули її територію.