Денис Шмигаль став міністром енергетики

У середу, 14 січня, Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем’єр-міністром та міністром енергетики України. Про це стало відомо з трансляції засідання ВР.

Кадрове рішення підтримали 248 народних депутатів, 20 парламентарів – утримались, ще двоє – проголосувати «проти».

За словами Дениса Шмигаля, пріоритетом на новій посаді для нього буде відновлення обʼєктів генерації електроенергії, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Також міністр енергетики планує посилити захист вцілілих об’єктів. Денис Шмигаль наголосив, що працюватиме над цими завданнями паралельно. Крім того, наголосив на необхідності добудувати Хмельницьку АЕС «чим скоріше».

«Ситуація в енергетиці залишається критичною, особливо важко в Києві та Київській області, але так само чітко бачу виклики в інших регіонах і містах. Атаки тривають, морози тривають – зараз як ніколи потрібно посилити координацію та відповідальність», – наголосив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 3 січня президент Володимир Зеленський запропонував міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Урядовець обійняв посаду міністра оборони у липні 2024 року, до того він був прем’єр-міністром (2020–2025). У Міненерго Шмигаль мав замінити Германа Галущенка, який подав у відставку після корупційного скандалу в «Енергоатомі».

Водночас на посаду міністра оборони президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру тодішнього очільника міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова. 9 січня обидва міністри подали у відставку з посад, а 13 січня за їхні звільнення проголосували у Верховній Раді. Проте того дня нардепам не вдалося проголосувати за призначення нових міністрів оборони та енергетики.