Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

У Києві викрили колишню співробітницю так званої міграційної служби МВС самопроголошеної «ДНР». Після повномасштабного вторгнення РФ вона переїхала до Києва під виглядом переселенки та почала оформлювати документи для виїзду за кордон. Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

Як розповіли у відомстві, на початку повномасштабного вторгнення жінка переїхала до Києва під виглядом переселенки. У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон.

Наразі їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав окупантів. Її призначили «старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи». На цій «посаді» вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору.

Ворожа поплічниця збирала інформацію від «районних паспортних відділів» окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів. Отримані відомості вона узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мирних жителів. Також зловмисниця вела облік так званих «сторожових карток», де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують окупанти.

Під час обшуку у зловмисниці виявлено «трудову книжку», яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів.

Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Як інформував ZAXID.NET, раніше на Вінниччині затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки. Вона теж працювала на окупантів.