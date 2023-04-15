Суд у Миколаєві засудив до 11 років в’язниці місцевого жителя, який допомагав росіянам завдавати масовані ракетні удари по місту та області. Про це в суботу, 15 квітня, повідомила Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, засуджений коригував ракетні удари по Миколаєву російськими крилатими ракетами «Калібр». Крім того, він збирав розвідані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворожий інформатор намагався виявити бойові позиції артилерії та системи протиповітряної оборони ЗСУ.

Агента затримали на початку серпня минулого року в рамках контрдиверсійних заходів на Миколаївщині. Ним виявився мешканець обласного центру. На початку літа минулого року російська спецслужба залучила його до негласної співпраці через представника одного з органів окупаційної влади Донеччини. У поле зору ворога він потрапив на одному із прокремлівських Telegram-каналів, де регулярно виправдовував російську збройну агресію проти України.

Під час обшуку в чоловіка знайшли мобільний телефон, який він використовував для комунікації з окупантами. Також СБУ опублікувала скріншоти листування агента з окупантами.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За матеріалами СБУ, суд призначив йому одинадцять років позбавлення волі.