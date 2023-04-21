До 2021 року адвокат працював у прокуратурі, а згодом його завербували російські спецслужби

Служба безпеки України затримала чоловіка, який збирав для Росії інформацію про розташування артсистем HIMARS та замінованих ділянок на Київщині, щоб допомогти окупантам під час атаки на Київ. Зрадник є чинним адвокатом, який до 2021 року був посадовцем прокуратури, повідомили у прес-службі СБУ в п'ятницю, 21 квітня.

Після того, як чоловік не пройшов переатестацію до прокуратури, його звільнили, а згодом із ним зв'язалися російські спецслужби. Для ФСБ та інших російських установ адвокат збирав дані для підривної діяльності проти ЗСУ та України.

«За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщині, а також у прифронтових районах сходу України. Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ», – повідомили у прес-службі СБУ.

Київський адвокат також розшукував інформаторів-українців, яким обіцяв гроші за секретні дані. Інформацію чоловік збирав для окупантів, які планували повітряний удар по ЗСУ та створювали власну карту українських укріплень.

Правоохоронці затримали адвоката, передавши йому фіктивні дані про розташування HIMARS. Протягом розслідування СБУ виявила, що адвокат-зрадник також налагодив нелегальну схему вивезення чоловіків призовного віку з України. Для своїх клієнтів чоловік підробляв документи, які дозволяли перетнути кордон. Схему адвокат організував разом з кількома спільниками.

Під час обшуків правоохоронці виявили техніку та документи, які підтверджують підривну діяльність київського адвоката і його пособників. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Адвокату загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.