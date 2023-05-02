В організаторів проксі-центру вилучили не лише гроші та обладнання, але й золото

Служба безпеки України заблокувала в Полтаві потужний проксі-центр, через який Росія проводила в інтернеті спеціальні інформаційні операції проти України.

Правоохоронці повідомили, що затримали двох організаторів незаконної діяльності – жителів Полтавської та Харківської областей. Встановлено, що вони налагодили підпільний проксі-центр, який працював як VPN-сервіс, дозволяючи абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Вартість такої «передплати» становила майже 2,5 тис. грн на місяць.

За даними СБУ, фігуранти щодня отримували сотні замовлень, а гроші одержували через заборонені платіжні системи. Серед їхніх постійних клієнтів були громадяни Росії, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні IP-адреси для доступу до популярних соціальних мереж.

За інформацією СБУ, сервери ворожого осередку розташовувалися на території Росії, що дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян.

Під час обшуків в організаторів проксі-центру виявлено спеціальний апаратний комплекс, 120 тисяч доларів і півкілограма золота, мобільні телефони й чорнові записи з доказами незаконної діяльності.

Організатору проксі-центру оголосили підозру в незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.