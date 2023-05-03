Чоловіка затримали в одному з прифронтових міст

Працівники Служби безпеки України затримали киянина, який, за даними слідства, надсилав у російський Telegram-бот розвідувальні дані про оборону Києва. Про це СБУ повідомила в середу, 3 травня.

За інформацією правоохоронців, зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для росіян інформацію про місця базування Сил оборони у місті. Для цього він об’їжджав вулиці та вивчав ситуацію поблизу українських військових об’єктів. Отримані відомості він надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у Telegram.

В СБУ додали, що пізніше, намагаючись уникнути відповідальності, чоловік мобілізувався до лав одного з підрозділів Збройних сил України, який виконував роботу на Авдіївському напрямку. Однак спецслужба стверджує, що її працівники своєчасно викрили чоловіка, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.

Під час обшуків у киянина виявили мобільний телефон із доказами передання Росії закритих відомостей. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 15 років або довічно, з конфіскацією майна.

Нині підозрюваний перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.