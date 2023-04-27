Суддю Ларису Богомолову затримали в Полтаві, вона очолює Полтавський районний суд

Служба безпеки України викрила російську агентку серед українських суддів. Нею виявилася голова Полтавського районного суду, яку ФСБ Росії завербувала для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Про викриття голови Полтавського райсуду СБУ повідомила в четвер, 27 квітня, не назвавши її ім’я. Водночас із 2 листопада 2022 року цю посаду обіймає Лариса Богомолова.

СБУ стверджує, що Богомолова вийшла на російську спецслужбу за власної ініціативи на початку повномасштабної війни. На той час вона перебувала у Бердянську, де працювала суддею у міськрайонному суді. Рішення, які вона ухвалювала в цьому суді, можна знайти у відкритому доступі.

Після захоплення Бердянська суддя добровільно залишилась на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Там вона познайомилась з представником ФСБ і дала йому згоду на негласне співробітництво на користь країни-агресора.

«Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення «Азов» з Маріуполя до району Мангуша. Тоді за її «наводкою» загарбники намагалися виявити місцезнаходження українських військових. Крім того, зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними. Якщо чула заперечення – «здавала» людей до російських каральних органів», – йдеться в повідомленні СБУ.

За інформацією правоохоронців, влітку минулого року Богомолова виїхала на підконтрольну Україні територію, де згодом влаштувалась до Полтавського райсуду. 2 листопада судді обрали її на посаду голови суду.

Співробітники СБУ викрили Богомолову й поетапно задокументували її злочинні дії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо відсторонення її від посади та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.