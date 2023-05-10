Ларису Богомолову вже відсторонили від посади і взяли під варту

Служба безпеки України в середу, 10 травня, опублікувала аудіодокази співпраці вже відстороненої голови Полтавського райсуду Лариси Богомолової з російською Федеральною службою безпеки (ФСБ).

«Посадовиця була завербована ФСБ і "зливала" окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави. Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору "кандидатури" гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень», – зазначається в повідомленні СБУ.

На аудіо, яке опублікувала спецслужба, можна почути фрагменти розмов Богомолової з представником російських окупантів. Зокрема, на одному з фрагментів вона розповіла про переміщення кількох українських військових з Маріуполя, а на другому пообіцяла надіслати йому списки суддів, які не підтримують Росію та розв’язану нею війну.

Нагадаємо, про затримання Богомолової стало відомо 27 квітня. Раніше вона працювала суддею в Бердянську, але влітку 2022 переїхала до Полтави, де в листопаді її обрали головою Полтавського районного суду. Наразі Богомолова перебуває під вартою. Крім того, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення Богомолової від займаної посади.