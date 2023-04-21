Понівечені двері Києво-Печерської лаври, які залишили після себе представники УПЦ МП

Міністерство культури та інформаційної політики показало, у якому стані перебуває приміщення охорони, яким користувалася УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі. Виконувач обов'язків директора заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко стверджує, що тамтешні двері використовували як мішень для кидання ножів. Про це йдеться на сторінці Мінкульту у Telegram.

За словами Остапенка, як мішень для кидання ножів використовували стародавні двері XVIII століття. Також на замку цих дверей висять наручники.



Нагадаємо, поліція перевіряє всі речі, які вивозить УПЦ МП із Лаври. Крім того, правоохоронці повідомили чотирьом особам про підозру у вчиненні хуліганства на території Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра». Також комісія Мінкульту показала занедбаний стан чергових трьох пам’яток на території Києво-Печерської лаври. Зокрема, орендарі не вжили протипожежних заходів.

Минулого тижня поліція відкрила провадження за фактом руйнувань історичної будівлі представниками УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври. Зараз правоохоронці з’ясовують усі деталі та збирають докази протиправних дій.

Раніше міністр культури повідомив, що в Києво-Печерській Лаврі після користування УПЦ МП історична будівля стала непридатною для користування. Комісія МКІП зафіксувала аварійний стан приміщення, непридатний для експлуатації та такий, що має явні ознаки руйнування.