Поліція перевіряє всі речі, які вивозяться представниками Української православної церкви (Московського патріархату) з Києво-Печерської лаври. Про це сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«Представники московського патріархату періодично вивозять якісь речі. Люди, які там були, покидають територію. Поліція перевіряє речі, які вивозяться представниками московського патріархату. Крім того, триває процес поступової передачі музейних об'єктів, які знаходяться на зберіганні у монастирі, до музейного фонду заповідника. Всі об'єкти обраховані», – розповів міністр.

Також, він наголосив, що крім монахів і семінаристів, у лаврі знаходиться ще певна кількість людей, які мають дуже побіжне відношення до заповідника і перешкоджають роботі Комісії з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, 12 квітня комісія Міністерства культури та інформаційної політики України після криків і перешкоджання з боку прихильників УПЦ МП продовжила свою роботу в Києво-Печерській лаврі. Представникам комісії вдалося потрапити до корпусу № 112 на території Нижньої Лаври, яку орендувала УПЦ МП і зафіксувати руйнування та пошкодження об'єкта культурної спадщини.