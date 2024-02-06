Сам митрополит під час проповіді сказав, що на нього напали 22 січня в його будинку

Поліція Буковини розслідує побиття скандального митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара). Про це поліція повідомила у вівторок, 6 лютого, після того, як напередодні в соцмережах з’явилася його заява про напад на нього. За його словами, до нього постукали в двері вночі 22 січня, а коли він відкрив, то його кілька разів вдарив незнайомець в лице.

Інформацію про побиття митрополита Лонгина з його фото із синцями довкола очей опублікували увечері 5 лютого на Facebook-сторінці Банченського монастиря з підписом: «Це є ціна чистоти православної віри!». Світлину підписали трьома мовами – українською, російською та румунською.

Наступного дня на YouTube-каналі та Facebook-сторінці монастиря опублікували відео з церкви, де митрополит розповів вірянам про своє побиття. Подібне відео опублікували і на Facebook-сторінці Центру інформації УПЦ МП. На ньому митрополит розповідає, що в ніч на 22 січня 2024 року його кілька разів вдарив незнайомець в лице. У якій саме церкві воно було зняте і коли – не зазначається, як і не уточнюється, чому про факт побиття він вирішив повідомити тільки зараз.

«Я попереджував братів, що вночі до мене хтось приходить і стукає в мої двері. Однак вони на це мені сказали, що мені лише причувається. Але 22 січня о 3:00 ночі я знову почув стук, і відкрив двері, і вже відчув цей стук на собі», – сказав він.

Також митрополит заперечив, що травми він отримав від падіння в лікарні: «Усі кажуть, що я нібито лежу в лікарні, що мені стало погано від пігулок, запаморочилась голова і двічі впав, вдарився. Не вірте, браття і сестри. Якщо ви нічого не знаєте, краще мовчіть і моліться».

Речниця поліції Буковини Кароліна Маришева зазначила ZAXID.NET, що сам священик в поліції із заявою про побиття не звертався. Однак правоохоронці зареєстрували факт нанесення легких тілесних ушкоджень за його публічними заявами. Про результати перевірки щодо ймовірного побиття митрополита УПЦ МП правоохоронці повідомлять додатково.

Митрополит Лонгин (Жар) є архієреєм УПЦ з титулом «митрополит Банченський», вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. З 2008 року був намісником Вознесенського Банченського чоловічого монастиря до 25 вересня 2023 року, коли його звільнили рішенням Священного Синоду УПЦ.

У травні 2023 року працівники СБУ вручили підозру Лонгину (Михайлу Жару) за розпалювання релігійної ворожнечі. Зокрема, встановили, що митрополит неодноразово під час богослужінь називав ПЦУ «церквою антихриста». Водночас поліція розслідує пожежу в помешканні Лонгина. Загоряння сталося в селі Банчени за 17 км від Чернівців близько 4:00 2 січня. Помешкання вигоріло вщент, сам митрополит не постраждав.