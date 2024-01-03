Вогонь повністю знищив дах помешкання

В селі Банчени за 17 км від Чернівців згорів один з будинків колишнього митрополита Банченського Лонгина. Пожежа трапилася близько 4:00 2 січня. Помешкання вигоріло вщент, сам митрополит не постраждав. Чи був на момент пожежі митрополит в будинку – наразі невідомо. Поліція повідомила ZAXID.NET, що наразі перевіряє всі можливі обставини виникнення загоряння.

Про пожежу в Службу порятунку повідомили місцеві жителі села. Коли рятувальники приїхали на виклик, то вогонь охопив одноповерхове приміщення площею 60 м2. Пожежа повністю знищила помешкання. За свідченнями місцевих сам митрополит Лонгин під час надзвичайної ситуації не постраждав. В Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП причиною пожежі називають підпал.

Однак у ДСНС Буковини зазначили, що попередня причина загоряння – це несправність електропроводки. Коротке замикання спричинило іскру, а через те, що пожежу помітили невчасно, то вогонь дуже пошкодив помешкання.

В поліції Буковини прокоментували ZAXID.NET пожежу в будинку митрополита. Правоохоронці зазначили, що зараз перевіряють усі можливі обставини виникнення загоряння. Щоб стверджувати точно, що саме призвело до пожежі, то правоохоронці чекають на висновки пожежної експертизи. Також в поліції додали, що це один з будинків Лонгина, а в Банченах їх є декілька, і наразі достовірно не відомо, чи знаходився Лонгин саме в цьому будинку під час пожежі.

Нагадаємо, що в травні 2023 року СБУ вручили підозру Лонгину (Михайлу Жару) за розпалювання релігійної ворожнечі. Митрополит під час богослужінь називав ПЦУ «церквою антихриста».

Додамо, що в кінці грудня український боксер Василь Ломаченко, відомий прихожанин УПЦ МП, опублікував на своїй Instagram-сторінці проповідь митрополита Лонгина, у якій він говорить, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви господньої та українського народу. Йшлося про обшуки силовиками в церквах УПЦ МП та монастирях, санкції проти частини священнослужителів УПЦ МП через допомогу росіянам у війні.

Митрополит Лонгин (Жар) є архієреєм УПЦ з титулом «митрополит Банченський», вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. З 2008 року обіймав посаду намісника Вознесенського Баченського чоловічого монастиря, з якої його було звільнено 25 вересня 2023 року рішенням Священного Синоду УПЦ.