Рішення про зняття митрополита з посади намісника монастрия прийняли на Синоді УПЦ МП

Митрополита УПЦ МП Лонгина (Михайла Жара), якого обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, зняли з посади намісника Банченського чоловічого монастиря. Відповідне рішення прийняв Синод УПЦ МП 25 вересня.

При цьому в прес-службі УПЦ МП не уточнили, з яких причин було здійснено заміну, і хто з митрополитів буде призначений новим намісником. Архієрей Лонгин керував Банченським чоловічим монастирем 15 років. Синод УПЦ МП назначив його на цю посаду 16 липня 2008 року.

22 травня Михайлу Жару правоохоронці повідомили про підозру за розпалювання релігійної ворожнечі. Працівники СБУ та поліції з'ясували, що митрополит УПЦ МП Лонгин неодноразово в грудні 2022 року під час проведення церковних літургій у своїх проповідях розповідав, що Православна церква України є «сатанинською». Також священнослужитель зневажливо висловлювався про ПЦУ і неодноразово називав її «церквою антихриста».

Щоб підтримати архієрея віруючі УПЦ МП збирали мітинги під управлінням поліції в Чернівцях, а також проводили прощі та здійснювали піші ходи до Банченського монастиря.

14 вересня в прокуратурі Чернівецької області заявили, що завершили досудове розслідування щодо Михайла Жара і передали справу до суду. Його обвинувачують за ч. 1 ст. 161 КК України (розпалювання релігійної ворожнечі). Якщо його провину доведуть у суді, то митрополиту загрожує штраф в розмірі до 8,5 тис. грн або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.