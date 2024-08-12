Митрополит Лонгин перебуває в реанімації у важкому стані

На Буковині в ДТП потрапив скандальний митрополит УПЦ МП Лонгин (Михайло Жар). Аварія сталася 9 серпня неподалік села Струмок Дністровського району. За інформацією чернівецького видання «Час» Лонгин їхав на позашляховику з села Ломачинці, де в скиті напередодні проводив богослужіння, до Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря УПЦ. Митрополит та ще один чоловік, який також перебував в авто, отримали серйозні травми та перебувають у реанімації.

Аварія сталася увечері 9 серпня неподалік залізничного переїзду в селі Струмок. За інформацією поліції, водій позашляховика Lexus на швидкості не впорався з керуванням і злетів з узбіччя в невеликий яр. У результаті автомобіль перевернувся. Власні джерела в правоохоронних органах повідомили ZAXID.NET, що за кермом перебував сам митрополит УПЦ МП Лонгин. Проте в поліції Буковини стверджують, що за кермом перебував 22-річний житель села Молниця.

«У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та його 58-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, лікарі госпіталізували потерпілих до медичного закладу», – повідомили правоохоронці Буковини.

Автомобіль, в якому їхав Лонгин, дуже понівечений

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП наразі не прокоментували цю інформацію, лише закликали молитися за митрополита Лонгина. «Чернівецько-Буковинська єпархія просить посилити молитви за здоров'я митрополита Банченського Лонгина», – йдеться в дописі єпархії, який опублікували в неділю, 11 серпня.

Наступного дня, 12 серпня, також опублікували пост про те, що Михайло Жар дійсно 9 серпня перебував в селі Ломачинці, де очолив урочисту божественну літургію в день престольного свята на Банченському скиті на честь святого великомученика Пантелеймона.

В поліції зазначили, що наразі проводяться усі необхідні слідчі дії. Відомості про ДТП внесли до ЄРДР за ч. 1 та ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Додамо, що митрополит Лонгин (Жар) є архієреєм УПЦ з титулом «митрополит Банченський», вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії. З 2008 року був намісником Вознесенського Банченського чоловічого монастиря до 25 вересня 2023 року, коли його звільнили рішенням Священного Синоду УПЦ.

В кінці грудня 2023 року український боксер Василь Ломаченко, відомий прихожанин УПЦ МП, опублікував на своїй Instagram-сторінці проповідь митрополита Лонгина, у якій він говорить, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви господньої та українського народу. Йшлося про обшуки силовиками в церквах УПЦ МП та монастирях, санкції проти частини священнослужителів УПЦ МП через допомогу росіянам у війні.

У травні 2023 року працівники СБУ вручили підозру Лонгину (Михайлу Жару) за розпалювання релігійної ворожнечі. Зокрема, встановили, що митрополит неодноразово під час богослужінь називав ПЦУ «церквою антихриста». Водночас поліція розслідує пожежу в помешканні Лонгина. Загоряння сталося в селі Банчени за 17 км від Чернівців близько 4:00 2 січня. Помешкання вигоріло вщент, сам митрополит не постраждав.

Також 22 січня Михайло Жар заявив, що на нього напали біля його помешкання в Банченському монастирі. За його словами, до нього постукали в двері вночі, а коли він відкрив, то його кілька разів вдарив незнайомець в лице. Заяву про побиття розслідувала поліція Буковини.