Богдан Львов з жовтня 2022 року не працював суддею

Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов колишнього очільника Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдана Львова, у якого виявили російське громадянство, щодо поновлення його на посаді. Також суд зобов’язав зарахувати Львову зарплату за час його відсторонення, назвавши це платою за «вимушений прогул».

Про рішення суду повідомило у середу, 10 січня, «Радіо Свобода». Раніше Державна міграційна служба України зупинила розгляд питання про позбавлення громадянства України Богдана Львова, не пояснивши причин.

«Зобовʼязати Верховний суд зарахувати Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду», – оголосила суддя Київського окружного адміністративного суду Альона Кушнова.

Зазначається, що суд також зобов’язав Верховний суд виплатити Львову зарплату за час «вимушеного прогулу». Точну суму стягнення у суді не уточнили, проте відомо, що Львова усунули від виконання обов’язків у жовтні 2022 року.

У Верховному суді не повідомили, чи будуть подавати апеляцію щодо рішення про поновлення Богдана Львова. Екс-суддя намагався поновитися на посаді з листопада 2022 року.

Нагадаємо, у вересні 2022 року журналісти-розслідувачі «Схем» повідомили про те, що Богдан Львов має російське громадянство. Паспорт Росії у Львова є ще з 1999 року – його він отримав у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні. Коли Львову виповнилося 45 років, у 2012 році він оновив російський паспорт. Сам Богдан Львов заперечує наявність російського паспорта, але після розслідування журналістів визнав, що в реєстрах є інформація про його російське громадянство.

У жовтні очільник Верховного суду Всеволод Князєв, якого підозрюють в отриманні хабаря у 2,7 млн доларів, відрахував Богдана Львова зі штату Верховного суду. Причиною для того став лист від СБУ про наявність у судді російського паспорта.