Богдан Львов хоче поновитися на посаді та вимагає виплатити йому зарплату за час «вимушеного прогулу»

Колишній заступник голови Верховного Суду України Богдан Львов, у якого виявили паспорт громадянина РФ та звільнили з посади, подав позов до Окружного адміністративного суду Києва. Він просить визнати протиправним та скасувати наказ голови Верховного суду Всеволода Князєва про його відрахування зі штату ВСУ, а також «негайно поновити його на посаді». Також він вимагає виплатити йому середню зарплату за час «вимушеного прогулу».

У позовній заяві Львов стверджує, що його було відраховано зі штату «за відсутності належних та допустимих доказів, які б встановлювали факт набуття позивачем громадянства іншої країни».

За інформацією «Радіо Свобода», Окружний адмінсуд Києва прийняв заяву до розгляду та відкрив провадження у цій справі. Розглядати її буде одноосібно суддя Євгеній Аблов. Він, разом із іншими суддями ОАСК, проходить як обвинувачений у справі про «захоплення державної влади». Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Аблова.

Нагадаємо, 15 вересня проект «Схеми» оприлюднив матеріал про російське громадянство судді ВСУ Богдана Львова. Сам Львов заперечив наявність російського паспорта. 3 жовтня СБУ підтвердила наявність російського паспорта у Львова. Після цього його звільнили.

21 вересня НАБУ розпочало розслідування проти Львова, який не задекларував нерухомість його родини у Москві. Як встановили журналісти, у власності родини судді є квартира на Ленінградському шосе. Її приблизна ринкова вартість становить 11 млн грн. Із 2012 року квартира оформлена навпіл — на тещу і на дружину Львова. Але в жодній зі своїх майнових декларацій він не зазначав, що на його дружину зареєстрована нерухомість у Москві.