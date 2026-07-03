Будівля матиме чотири поверхи та просторий хол

У центрі Тернополя біля пам'ятника Небесній сотні та обласного краєзнавчого музею побудують новий торговельно-розважальний центр Grandis. Його зведуть на місці колишнього торгового центру «Гранд» на площі Героїв Майдану, 4. Будуватиме компанія «Креатор-Буд». Депутати Тернопільської міськради в п’ятницю, 3 липня, проголосували за надання в оренду земельної ділянки площею 0,4 га.

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Підготовчі роботи стартували на початку літа. Приміщення обгородили парканом із візуалізацією майбутнього ТРЦ. Будівля матиме чотири поверхи та просторий хол всередині. У компанії «Креатор-Буд» повідомили ZAXID.NET, що точної дати початку та завершення будівництва поки що немає. Наразі забудовник готує документи для отримання всіх необхідних дозволів.

Про можливе будівництво нового ТРЦ у центрі Тернополя йшлося ще у 2024 році. Тоді депутати міської ради надали дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки на площі Героїв Майдану, 4.

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Будівля колишнього ТЦ «Гранд» занепадає

Земля наразі перебуває у комунальній власності. На сесійному засіданні 3 липня депутати проголосували за надання ПП «Креатор-Буд», ТОВ «Інекском», а також громадянці Ользі Ціцьці та управлінню обліку та контролю за використанням комунального майна ділянку в оренду на 5 років. Призначення землі – будівництво та обслуговування будівель торгівлі.

Рішення надати ділянку в оренду підтримали 35 із 42 депутатів.

Раніше на цьому місці був кінотеатр «Україна»/колаж «20 хвилин»

Додамо, що раніше на місці торгового центру «Гранд» був кінотеатр «Україна». Після того як споруду викупили підприємці, її переробили під торговельні ряди. Там продавали одяг, взуття, речі домашнього вжитку та засоби догляду за домом. Під час пандемії торгові точки зачинилися, а на цокольному поверсі працював лише «Музей науки». На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приміщення ТЦ використовували як гуманітарний склад для переселенців і військових.

За даними YouControl, компанією «Креатор-Буд» володіє родина відомого бізнесмена та забудовника з Тернополя Ігоря Гуди. ТОВ «Інекском» належить тернополянину Володимиру Кучеру. Підприємство займається купівлею та продажем нерухомого майна. Ольга Ціцька зареєстрована як ФОП та продає одяг.