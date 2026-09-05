Офіс генерального прокурора прокоментував обшуки в керівництва

У суботу, 5 вересня, Офіс генерального прокурора опублікував офіційний коментар щодо обшуків Національного антикорупційного бюро у межах операції «Карфаген». Слідчі дії відбувалися у службових приміщеннях, якими користуються генеральний прокурор Руслан Кравченко, його заступниця Марія Вдовиченка та інші посадовці ОГП.

В Офісі генерального прокурора заявили, що засуджують сприяння незаконній діяльності з боку працівників правоохоронних органів, а викритого НАБУ посадовця планують звільнити. Також в ОГП запевнили, що сприятимуть розслідуванню та надаватимуть необхідну інформацію.

«Використання посади, статусу працівника прокуратури або службових можливостей для прикриття чи сприяння будь-якій злочинній діяльності є неприпустимим і буде каране передбаченою законом відповідальністю. Щодо працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, наразі вирішується питання про його звільнення з органів прокуратури. Офіс Генерального прокурора зі свого боку надаватиме слідству необхідне сприяння та передбачену законом інформацію», – заявили в Офісі генпрокурора.

Також ОГП підтвердив, що близько опівночі співробітники НАБУ здійснили обшуки в кабінетах генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці та ще низки посадовців. Водночас там заявили, що масштаб слідчих дій, так само як і підстави для їх проведення та матеріали, до яких НАБУ отримало доступ, потребують «окремої правової оцінки». Зокрема, за даними ОГП, детективи отримали доступ до матеріалів справи, у якій фігурують близькі особи, повʼязані з керівництвом Спеціальної антикорупційної прокуратури. В ОГП стверджують, що керівництво САП знало про існування та перебіг розслідування. Також стверджується, що детективи отримали доступ до інформації, отриманої генпрокуратурою під час негласних слідчих дій щодо можливої протиправної діяльності окремих працівників НАБУ та САП.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«За таких обставин ОГП вважає необхідним встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, в межах якого проводилися обшуки. Йдеться виключно про правову оцінку конкретних процесуальних дій: до яких матеріалів було отримано доступ, чи були вони оглянуті, скопійовані або вилучені та чи охоплювалися відповідними судовими дозволами», – йдеться у повідомленні ОГП.

Крім того, Офіс генпрокурора заявив, що після аналізу судових ухвал, якими обґрунтовувалися слідчі дії щодо керівництва ОГП, «виникають окремі питання».

Щодо Генерального прокурора

В ухвалі наведено окремі розмови працівника ОГП із побутових питань – зокрема, про «темну плитку» в приміщенні, яким користується Генеральний прокурор, а також встановлення сигналізації та внутрішніх датчиків. Зазначається, що слідство припустило можливий звʼязок генпрокурора з грошима незаконного походження. Однак, зауважують в ОГП, в ухвалі немає прямих даних, які б свідчили про те, що Руслан Кравченко сприяв діяльності шахрайських кол-центрів або перешкоджав розслідуванню.

«Зв’язок між наведеними побутовими розмовами та можливою злочинною діяльністю в матеріалах обґрунтовується переважно припущеннями. Про це свідчать і формулювання, використані в ухвалі: “ймовірно”, “можлива обізнаність”, “не виключає”, “можуть бути”. Саме тому достатність таких даних для проведення слідчих дій у службових приміщеннях Генерального прокурора, на нашу думку, потребує окремої оцінки», – зазначають в ОГП.

Ще одним аргументом в ухвалі є розмова про можливі зміни до наказу № 309 «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні». Проте стверджується, що генпрокурор не ухвалював таких змін і це було лише обговорення управлінського рішення, яке фактично не було реалізоване.

Щодо першої заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко

ОГП заявляє, що у розмовах, наведених в ухвалі, йдеться про координацію слідчих дій у справах щодо кол-центрів. Зокрема, згадується «реалізація», яку сам суд пов’язує з можливими обшуками. Тобто, стверджує ОГП, у розмові обговорювали правоохоронну операцію щодо людей, яких перевіряють у межах кримінального провадження. Проте надалі це обговорення використали як аргумент на користь версії про можливе сприяння тим особам, хоча йшлося про підготовку слідчих дій щодо їхньої діяльності.

Щодо працівника ОГП, причетність якого перевіряється

Офіс генпрокурора запевняє, що не заперечує право НАБУ перевіряти майновий стан працівника, його контакти та можливі зв’язки. Крім того, ОГП розпочало службове розслідування щодо викритого НАБУ працівника.

Водночас там заявили, що окремо перевірять, чи не отримали під час обшуків співробітники НАБУ доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета обшуку.

Нагадаємо, ввечері 4 вересня НАБУ повідомило про викриття посадовця Офісу генерального прокурора на сприянні діяльності шахрайських кол-центрів. Того ж дня «Українська правда» повідомляла, що НАБУ проводить обшуки у генпрокурора та його заступниці, однак тоді речниця Офісу генпрокурора заперечила цю інформацію.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

5 вересня НАБУ уточнило, що викрило злочинну організацію, учасники якої за регулярні хабарі від операторів шахрайських кол-центрів не перешкоджали їхній діяльності. Набуті незаконним способом гроші учасники схеми легалізовували. Йдеться про десятки мільйонів гривень. За даними слідчих, організатором схеми є один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. За даними «Української правди», йдеться про заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву, якого затримали ще 4 вересня.