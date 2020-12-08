ДТП трапилась на пішохідному переході на перетині вул. Під Дубом та просп. Чорновола

Галицький районний суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП на пішохідному переході біля ТРЦ Forum Lviv. Автомобіль Volkswagen Jetta на швидкості наїхав на 17-річну львів’янку Оксану Овсінську. Батькам дівчини вдалося довести провину водія, і він отримав 5 років тюрми.

ДТП трапилась 26 квітня 2018 року на пішохідному переході на перетині вул. Під Дубом та просп. Чорновола. 20-річний водій Volkswagen Jetta Віктор Секунда на швидкості збив 17-річну Оксану Овсінську, яка переходила дорогу. Внаслідок отриманих травм дівчина загинула.

Віктор Секунда одразу після ДТП заявив, що дівчина перебігала дорогу на «червоний» сигнал світлофора. Батьки загиблої натомість стверджували, що саме водій порушив ПДР, поїхавши на заборонений сигнал світлофора.

Як повідомив ZAXID.NET батько загиблої дівчини Дмитро Овсінський, у процесі розслідування вдалося підтвердити, що водій Volkswagen Jetta виїхав на «червоне».

«Допомогли камери спостереження з банку «Восток» та ТРЦ Forum Lviv та висновок автотехнічної експертизи, які вказали на те, що водій їхав на «червоне» на двох світлофорах: біля банку і безпосередньо на місці ДТП», – розповів Дмитро Овсінський.

17-річна львів'янка Оксана Овсінська, яка загинула у ДТП

Дмитро Овсінський також повідомив, що Віктор Секунда не визнав свою провину у смертельній ДТП і відмовився сплачувати компенсацію родині дівчини.

Після більше 2,5 років розслідування у цій справі Галицький районний суд на чолі з суддею Людмилою Фроловою у понеділок, 7 грудня, оголосив вирок Віктору Секунді. Йому призначили 5 років позбавлення волі. Суд також задовольнив цивільний позов батьків загиблої дівчини і зобов'язав Віктора Секунду сплатити їм 1 млн грн моральної компенсації і 70 тис. грн матеріальної шкоди.

У Віктора Секунди є 30 днів для подачі апеляції, поки вирок не вступив у дію.

Оксана Освінська була спортсменкою, членкинею юнацької збірної України з легкої атлетики.