У Руслана Яндрики мають конфіскувати автомобіль ВАЗ, яким він керував устані алкосп'яніння

У 26-річного львів’янина конфіскують автомобіль через регулярне керування у нетверезому стані. Окрім того, суд стягнув з водія-порушника 51 тис. грн і вкотре позбавив його водійських прав.

У постанові Залізничного районного суду вказано, що Руслан Яндрика увечері 5 червня їхав на автомобілі ВАЗ-21093 вулицею Кульпарківською. Біля будинку №162 його зупинила на перевірку поліція. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився пройти перевірку на алкодрагері, тому на нього склали постанову про нетверезе керування.

5 серпня постанову щодо Яндрики розглянув Залізничний районний суд. Водій не прийшов у суд, хоча його попереджали про засідання.

Судячи з постанови суду, Руслан Яндрика уже вдруге за останній рік попався на нетверезому керуванні автомобілем. Втім загалом Руслан Яндрика систематично керує автомобілем у нетверезому стані. Упродовж 2019-2020 років його мінімум шість разів штрафували по 40,8 тис. грн та позбавляли водійських прав, втім він продовжував керувати машиною під алкоголем.

Зокрема, востаннє Яндрику затримували нетверезим за кермом 12 грудня 2020 року у Брюховичах. Чоловік відмовився проходити обстеження на наявність алкоголю у крові і теж не приходив на засідання суду. Тоді суд оштрафував його на 40,8 тис. грн та вже всьоме позбавив його водійських прав на 10 років.

У зв’язку з тим, що Яндрика систематично затримували у стані сп’яніння за кермом, суддя Андрій Ліуш вирішив оштрафувати його на 51 тис. грн і знову позбавив його водійських прав на 10 років. Окрім того, виконавча служба має конфіскувати у водія-порушника автомобіль. Цю постанову суду можна оскаржити в апеляції упродовж 10 днів.