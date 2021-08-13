33-річного львів’янина Анатолія Савіцького від початку року 13 разів зупиняли за кермом у стані наркотичного сп’яніння. 11 протоколів уже розглянули суди, оштрафувавши його на загальну суму майже 480 тис грн, а загальний термін позбавлення його водійських прав сягнув уже 40 років. Проте Анатолій Савіцький просто ігнорує всі судові засідання, штрафів не платить і продовжує їздити на чужих автомобілях, тому їх навіть конфіскувати не можуть.

Виявити рекордсмена-порушника вдалося завдяки моніторингу реєстру судових рішень. Документально підтверджено, що л ише впродовж січня патрульні поліцейські чотири рази зупиняли автомобіль Lancia Lybra SW VAN, за кермом якого був 33-річний Анатолій Савіцький із ознаками наркотичного сп’яніння. Зокрема 20 січня його зупинили на вул. Шевченка, 24 січня його двічі за день затримали на вул. Мазепи та Джерельній, а 29 січня – знову на вул. Мазепи.

4 лютого його зупинили вже за кермом Mitsubishi Carisma. У стані наркотичного сп’яніння він їхав на вул. Стрийська, 45. За березень патрульні ще п’ять разів зупиняли Анатолія Савіцького за кермом під наркотиками. Зокрема, 5 березня на вул. Юрія Липи, 13 березня на вул. Окуневського, 15 березня на вул. Личаківській, 17 березня на вул. Шевченка, а 18 березня на вул. Замарстинівській. Цього разу він керував автомобілем Ford Mondeo.

Востаннє Савіцького спіймали із ознаками наркосп’яніння за кермом ВАЗ 2108 16 травня на перехресті вул. Стрийська – Володимира Великого. За свідченнями патрульних, у нього були розширені зіниці, порушене мовлення та тремтіли пальці. У всіх випадках він відмовився від перевірки на вміст наркотиків в організмі та не з’явився на жодне судове засідання. Ще два адміністративні протоколи за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння перебувають на розгляді Галицького і Шевченківського районного судів Львова.

Загалом від початку року різні львівські суди 11 разів забороняли Анатолію Савіцькому керувати транспортом упродовж 10 років та штрафували його на 40,8 тис. грн, а після посилення відповідальності за нетверезе водіння – уже на 51 тис. грн. Загальна сума штрафів за порушення Анатолія Савіцького лише від початку року становить 479,4 тис. грн. При цьому у нього не конфіскували жодного автомобіля, бо вони йому офіційно не належать.

За керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність за ст. 130 КУпАП. Якщо водія зупиняють уперше, суд може оштрафувати його на 17 тис. грн із позбавленням водійського посвідчення на рік. За повторне порушення, вчинене впродовж року, штрафують на 34 тис. грн із забороною сідати за кермо на три роки. Частина 3 цієї статті передбачає штраф 51 тис. грн і позбавленян водійського посвідчення на 10 років, якщо водія мінімум двічі за рік уже штрафували за нетверезе кермування.

За систематичні порушення тепер термін позбавлення водійських прав щоразу зростає, тож Анатолій Савіцький, як випливає з судових рішень, уже позбавлений прав щонайменше на 40 років. Згідно з даними Єдиного реєстру боржників, порушник не сплатив щонайменше 25 штрафів у справах про адміністративні правопорушення.

Керівник ГО Pitbull Lviv Микола Ільчук розповів ZAXID.NET, що змусити такого водія платити штрафи складно, адже якщо у нього немає власного майна, виконавча служба не має що вилучити.

Львівський адвокат Олег Мицик пояснив ZAXID.NET, що злісних водіїв-порушників можна карати і жорсткіше. Стаття 382 ККУ передбачає, що за умисне невиконання судового рішення, зокрема постанов за позбавлення прав, порушника можуть ув’язнити на три роки. І за цією статею водіїв-порушників в Україні вже карали, однак, як правило, суди в таких випадках затверджують угоди про визнання винуватості та призначають покарання у вигляді штрафу або ж позбавлення волі із звільненням від відбування покарання. Справ, коли водій за невиконання рішення суду отримав реальний термін, немає. Олег Мицик каже, що це спричинено тим, що юристи і судді по-різному трактують статтю 382.