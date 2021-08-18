На Івана Панаса склали щонайменше 22 протоколи за водіння в стані наркотичного сп’яніння

Сихівський районний суд призначив 15 днів арешту львів’янину Івану Панасу, якого неодноразово зупиняли за кермом під наркотиками; у нього також конфіскували автомобіль BMW 525. На судові засідання Панас не з’являється, від проходження перевірки на вміст наркотиків у крові відмовляється і його регулярно затримують в автомобілі у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Загалом різні суди вже позбавили його права сідати за кермо на 70 років.

Виявити чергового водія-рекордсмена ZAXID.NET вдалось завдяки моніторингу реєстру судових рішень. Із реєстру відомо про щонайменше 22 випадки, коли 24-річного Івана Панаса патрульні зупиняли за кермом нетверезим або під наркотиками. У листопаді 2019 року його затримали на Сихові із згортком метамфетаміну, а наступного дня, коли патрульні зупинили його нетверезим за кермом BMW, з’ясувалося, що у нього з собою був ще один згорток із наркотиками. За ці два злочини тоді його оштрафували на 11,4 тис. грн та на рік позбавили прав.

У 2019 році Івана Панаса чотири рази зупиняли за кермом у стані наркотичного сп’яніння. За ці порушення загалом він отримав 102 тис. грн штрафу, а у двох випадках його позбавляли прав на 10 років. У 2020 році на нього склали вісім постанов за їзду під наркотиками на BMW та на мотоциклі Yamaha. За ці порушення його оштрафували на 204 тис. грн.

Від початку 2021 року патрульні зупиняли Івана Панаса ще 9 разів. При цьому, три постанови з загальним штрафом 122,4 тис. грн склали до 17 березня, коли зросла відповідальність за водіння в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Ще шість постанов склали після 17 березня, тому загальна кількість років, на які його позбавляти права сідати за кермо, – додавалася. Тож наразі його сукупно вже позбавили прав на 70 років, а сума штрафів за порушення від становить 107 тис. грн. За інформацією реєстру боржників, 24-річний Іван Панас за різні порушення заборгував 40 штрафів.

У всіх випадках Іван Панас відмовлявся проходити тест на вміст наркотиків у крові, однак, за свідченнями патрульних, його зіниці не реагували на світло, а обличчя було неприродно блідим, що може свідчити про вживання наркотиків. Майже всі судові засідання порушник проігнорував. За даними реєстру, ще чотири протоколи про адмінправоворушення в серпні мають розглянути Галицький та Сихівський районні суди.

Через систематичні порушення ч. 3 ст. 130 КУпАП, Сихівський районний суд призначив​ порушнику 15 днів адміністративного арешту. Крім цього, автомобіль BMW 525, на якому він систематично їздив під наркотиками, конфіскували.