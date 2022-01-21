Наркодилер додавав собі авторитету вигаданим поліцейським досвідом

Львівська поліція викрили злочинне угруповання, яке займалося виробництвом і продажем наркотиків. Його організатор видавав себе за колишнього працівника міліції, який начебто був добре обізнаним в оперативній роботі. Незаконний товар, які самі виготовляли, продавали по всій області.

47-річний стриянин організував виробництво психотропних речовин, зокрема амфетаміну. Сировину купляли в інтернеті, виробництво організували в будинку одного з фігурантів. Про продаж готового товару домовлялися в соцмережах. Поліцейські провели оперативну закупку.

«Лідер злочинної групи задля підвищення своєї «вагомості» поширював інформацію про те, що в минулому він начебто був майором міліції. Тому пропонував іншим групам наркодилерів свій «влив» та «захист». Насправді чоловік ніколи не служив у лавах органів внутрішніх справ», – встановили оперативники Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Затримали чотирьох фігурантів за допомогою бійців спецпідрозділу КОРД. Під час обшуків у них вилучили прекурсори та обладнання для виготовлення наркотиків, амфетамін, гроші, зброю.

Організаторові та учасникам угруповання слідчі поліції оголосили про підозру за ч. 3 ст. 307 та ч. 3 ст. 311 ККУ, що передбачає до 12 років позбавлення волі.